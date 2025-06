Contro il razzismo la xenofobia e l’intolleranza | Roccella presenta il piano nazionale Tra gli assi prioritari l’istruzione

In un’Italia sempre più consapevole dell’importanza di promuovere inclusione e rispetto, la Ministra Roccella ha presentato il nuovo Piano nazionale contro razzismo, xenofobia e intolleranza. Con un focus particolare sull’istruzione come asse prioritario, questo piano rappresenta un passo decisivo verso una società più giusta e solidale. È fondamentale conoscere e sostenere queste iniziative per costruire un futuro in cui ogni individuo possa sentirsi accolto e rispettato.

Il 23 maggio scorso, la Cabina di regia interministeriale ha approvato il nuovo Piano nazionale per il contrasto a razzismo, xenofobia e intolleranza. L’informativa in merito è stata presentata ieri in Consiglio dei Ministri dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Maria Eugenia Roccella. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

