Contributi di sostegno per l’affitto pubblicate le graduatorie provvisorie in Bassa Romagna

Se hai presentato domanda per il contributo di sostegno all’affitto in Bassa Romagna, ecco un’importante novità: sono state pubblicate le graduatorie provvisorie. Se non sei stato ammesso, hai ancora la possibilità di chiedere il riesame del provvedimento entro i termini stabiliti. Questa è un’opportunità da non perdere per tutelare il tuo diritto all’alloggio e usufruire di un aiuto concreto.

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie degli ammessi ed esclusi al contributo del fondo sociale 2024, per l'accesso alle abitazioni in affitto nel territorio dei Comuni della Bassa Romagna. I soggetti non ammessi potranno inoltrare eventuale richiesta di riesame del provvedimento entro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Contributi di sostegno per l’affitto, pubblicate le graduatorie provvisorie in Bassa Romagna

