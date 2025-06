Contratto di un anno e rinnovo in caso di salvezza | Ballardini accetta di corsa | Atteso in sede lunedì

Davide Ballardini si prepara a tornare protagonista sulla panchina di Serie A, con un contratto annuale e rinnovo in caso di salvezza. La sua esperienza e determinazione sono fondamentali per guidare la squadra verso nuovi traguardi. Atteso in sede lunedì, il tecnico ravennate non vede l’ora di riprendere il suo percorso, dimostrando ancora una volta di essere una presenza affidabile e strategica nel mondo del calcio italiano.

