Conto alla rovescia per l’esordio degli Azzurri alla VNL 2025 Tutte le partite in diretta e on-demand su VBTV

attesa emozionante per gli appassionati di volley: l’Italia di Ferdinando De Giorgi si prepara a sfidare le migliori nazionali mondiali nella Volleyball Nations League 2025, che prende il via l’11 giugno in Canada. Con il conto alla rovescia già iniziato, non perderti neanche un match: tutte le partite degli Azzurri saranno trasmesse in diretta e on demand su VBTV (vb.tv), il punto di riferimento per vivere l’emozione del volley ovunque tu sia.

È tutto pronto per l’edizione 2025 della Volleyball Nations League Maschile, al via l’11 giugno in Canada. L’Italia di Ferdinando De Giorgi si prepara ad affrontare una delle competizioni più attese del panorama internazionale, con 16 tra le migliori nazionali del mondo pronte a contendersi un posto alle Finals di Ningbo (Cina). Gli appassionati potranno seguire tutte le partite degli Azzurr i in diretta e on demand su VBTV ( vb.tv ), la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World, disponibile su un’ampia gamma di dispositivi come Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Conto alla rovescia per l’esordio degli Azzurri alla VNL 2025. Tutte le partite in diretta e on-demand su VBTV

In questa notizia si parla di: Azzurri Tutte Partite Diretta

Parma-Napoli 0-0 e Inter Lazio 2-2, azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - La sfida tra Parma Napoli 00 e Inter Lazio 22 ha riscaldato gli animi dei tifosi, rendendo questa serata decisiva.

? Questa sera Italia e Portogallo si giocano l'accesso alla Finale dell'Europeo. Forza #Azzurrini!!!! Ore 20.30 in diretta su #RaiPlay #U17Euro #Under17 #VivoAzzurro Partecipa alla discussione

? Gli #Azzurrini, già qualificati, sfidano il Belgio per il primato nel Gruppo B! Ore 20.30 in diretta su #RaiPlay #U17Euro #Under17 #VivoAzzurro Partecipa alla discussione

Pallavolo, conto alla rovescia per l’esordio degli Azzurri alla VNL 2025: tutte le partite in diretta e on-demand su VBTV - È tutto pronto per l’edizione 2025 della Volleyball Nations League Maschile, al via l’11 giugno in Canada. L’Italia di Ferdinando De Giorgi si prepara ad affrontare una delle competizioni più attese d ... Da napolimagazine.com

Volleyball Nations League Femminile 2025: dove vedere la diretta - Dal 4 giugno al via la VNL Femminile 2025 con le Azzurre in campo per difendere il titolo. Tutte le partite in diretta e on-demand su VBTV ... Lo riporta msn.com

Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: date e orari - Su Sky e in streaming su NOW, da venerdì 6 giugno gli European Qualifiers ai Campionati del Mondo 2026 e le grandi amichevoli internazionali ... Scrive sport.sky.it

Ho fatto un tatuaggio vero ad Alessandro ma…