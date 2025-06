Continental è Official Tyre del Giro Next Gen 2025

Continental, prestigiosa casa di pneumatici, si conferma come official tyre del Giro Next Gen 2025, la corsa che mette in luce i futuri campioni del ciclismo under 23. Manca ormai pochissimo alla partenza di questa emozionante sfida, organizzata da RCS Sports & Events per la Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione con il Ministero per lo Sport e i Giovani. Tra i protagonisti di questa avventura ci sarà anche Continental, pronta a sostenere i giovani talenti lungo ogni km di questa straordinaria corsa.

Manca ormai sempre meno alla partenza del Giro Next Gen, corsa dedicata ai migliori talenti Under 23, organizzata da RCS Sports & Events per conto della Federazione Ciclistica Italiana, in collaborazione col Ministero per lo Sport e i Giovani. Tra i grandi protagonisti sarà presente Continental.

Continental è Top Sponsor e Official Tyre del Giro d'Italia 2025 - Continental si riafferma come top sponsor e Official Tyre del Giro d'Italia 2025, consolidando la partnership con RCS Sports & Events fino al 2027.

