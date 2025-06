Continassa Juve | prosegue la preparazione dei bianconeri verso il Mondiale per Club su cosa ha lavorato Tudor al JTC

Continassa, si intensifica la preparazione della Juventus in vista del mondiale per club. Sotto la guida di Tudor, i bianconeri hanno lavorato intensamente al JTC, concentrandosi su allenamenti tattici, potenziamento fisico e strategie di gioco. L’obiettivo è arrivare al massimo della forma, superando infortuni e diffide. La squadra si prepara con determinazione, affinando ogni dettaglio. Ma quali novità emergono dall’ultima sessione? Scopriamolo insieme.

Prosegue il lavoro dei bianconeri in vista del Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Tra due settimane, alle ore 3:00 (orario italiano), la Juventus giocherà la propria gara di esordio nel torneo contro l'Al-Ain.