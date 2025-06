Conti ok ma torna l’assalto alla casa

Conti a posto, ma l’assalto alla casa torna di attualità: Roma si distingue con un tesoretto di spesa, mentre la Commissione invita a rivedere i valori catastali. L’OCSE, invece, spinge per tasse più alte sugli immobili, alimentando il dibattito fiscale. Un quadro in evoluzione che potrebbe cambiare le carte in tavola per proprietari e investitori. Continua a leggere per scoprire cosa riserva il futuro del mercato immobiliare italiano.

La Commissione promuove Roma (che ha persino accumulato un tesoretto di spesa), però chiede di aggiornare i valori catastali. E anche l’Ocse vuole tasse sugli immobili. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Conti ok, ma torna l’assalto alla casa

