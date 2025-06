Conte Juve Brambati svela il retroscena | Non ha detto no ai bianconeri vi spiego cosa è successo

Massimo Brambati svela il retroscena sulla possibile chiamata di Antonio Conte alla Juventus, chiarendo che non ha mai detto no ai bianconeri. Durante un’intervista a TMW Radio, il commentatore ha raccontato cosa è realmente successo dietro le quinte di questa vicenda, sfatando alcuni miti e offrendo una prospettiva esclusiva. Scopriamo insieme i dettagli di questa intricata trattativa e cosa avrebbe potuto cambiare per la Signora.

Conte Juve, Massimo Brambati ha parlato così del mancato arrivo del tecnico salentino in bianconero. Le sue dichiarazioni. A TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del mancato arrivo di Antonio Conte alla Juve. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. NUOVO ALLENATORE JUVE – «Gasperini non l’hanno cercato. Nel momento in cui Conte non va alla Juve, mille procuratori, anche senza contattare l’assistito, si sono proposti. E Chiellini ha detto che non essendo arrivati a lui, si continua con Tudor. Nessuno ha detto di no alla Juve, tantomeno Gasperini. E’ la Juve che ha detto di no a tanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte Juve, Brambati svela il retroscena: «Non ha detto no ai bianconeri, vi spiego cosa è successo»

