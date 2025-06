Consiglio Onu bocciata dagli Usa la risoluzione su cessate il fuoco a Gaza | Hamas non deve avere futuro Russia | Occasione persa

La recente bocciatura della risoluzione ONU sul cessate il fuoco a Gaza da parte degli Stati Uniti ha acceso forti polemiche, evidenziando le profonde fratture tra Washington e Mosca. La Russia si è detta indignata, sottolineando come questa decisione rappresenti un'occasione persa per promuovere pace e stabilità. In un contesto così delicato, la speranza di un futuro senza Hamas appare sempre più lontana, lasciando il mondo in attesa di un nuovo spiraglio di dialogo.

Gli Usa bocciano la risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Russia indignata, un aspetto che aumenta la frattura tra Washington e Mosca Al Consiglio di sicurezza dell'Onu è stata bocciata dagli Usa la risoluzione che prevedeva un cessate il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Consiglio Onu, bocciata dagli Usa la risoluzione su cessate il fuoco a Gaza: "Hamas non deve avere futuro", Russia: "Occasione persa"

