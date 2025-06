Consiglio comunale dei giovani | Più sicurezza davanti alle scuole e un centro per le attività ludiche

Il Consiglio Comunale dei Giovani si anima di entusiasmo e proposte concrete, dimostrando che il futuro della comunità si costruisce anche grazie alla partecipazione attiva dei più giovani. Con iniziative per garantire maggiore sicurezza davanti alle scuole e creare un centro dedicato alle attività ludiche, i ragazzi vogliono essere protagonisti del cambiamento. Questo segnale forte di impegno civico apre nuove strade di collaborazione tra cittadini e amministrazione, perché il loro contributo è fondamentale per una città più vivace e inclusiva.

Un segnale forte di partecipazione e impegno civico arriva dai giovani della comunità. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha dimostrato come l'interesse per la vita pubblica possa tradursi in proposte concrete e in un coinvolgimento attivo nel processo decisionale. I giovani consiglieri, infatti, hanno presentato ufficialmente alla loro sindaca Vittoria Bargagli, alla vice sindaca Greta Forti, agli assessori Domitilla Di Donato e Giorgio Luca, e ad altri membri del Consiglio, tre proposte focalizzate principalmente sul miglioramento della scuola e della sicurezza urbana. Tra le richieste avanzate, spiccano interventi di manutenzione sulla palestra e sugli impianti sportivi collegati alla scuola media, fondamentali per garantire spazi sicuri e funzionali ai giovani studenti.

