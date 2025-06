Confessa il killer di Denisa Maria Adas la escort strangolata e nascosta in un trolley | Mi ricattava

La drammatica verità dietro la tragica scomparsa di Denisa Maria Adas viene finalmente a galla. La confessione del killer, Vasile Frumuzache, svela un movente inaspettato: il ricatto. In un caso che ha scosso Prato e oltre, la verità emerge con crudezza, lasciando dietro di sé una scia di dolore e sconforto. La vicenda ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto possa essere effimero il confine tra segreto e tragedia.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca di Denisa Maria Adas, la escort 30enne scomparsa da Prato il 15 maggio scorso: la donna è stata uccisa e il suo corpo ritrovato in una zona impervia a Montecatini Terme, nascosto tra le sterpaglie nei pressi di un casolare abbandonato. L’assassino, Vasile Frumuzache, 32 anni, connazionale della vittima e guardia giurata, ha confessato l’omicidio. “Mi ricattava, per questo l’ho uccisa” avrebbe dichiarato agli inquirenti l’uomo, sposato e con due figli. Secondo la versione fornita dall’assassino, Denisa gli avrebbe chiesto 10mila euro per non rivelare la natura del loro rapporto alla moglie. 🔗 Leggi su Tpi.it