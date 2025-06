Confesercenti Brindisi | un premio che valorizza le eccellenze locali

Confesercenti Brindisi lancia un prestigioso riconoscimento che celebra le eccellenze locali: il "Premio Eccellenza Confesercenti Brindisi". Un evento annuale pensato per premiare gli esercenti che si sono distinti per qualità , professionalità e sicurezza, pilastri fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio. Questo premio vuole essere un tributo alle imprese che fanno grande la nostra comunità , promuovendo valori di eccellenza e innovazione. Un’occasione unica per valorizzare il talento brindisino e rafforzare il senso di appartenenza.

BRINDISI - Confesercenti della Provincia di Brindisi ha presentato l'istituzione del "Premio eccellenza Confesercenti Brindisi", un riconoscimento che avra? cadenza annuale dedicato agli esercenti del territorio che si sono distinti per Qualita?, Professionalita? e Sicurezza nell'esercizio della.

