Conferma del supplente di sostegno per il 2025 26 | cosa succede se l’alunno si ritira o cambia scuola Pillole di Question Time

Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, con Andrea Carlino e l’ospite Simone Craparo, è emerso un quadro chiaro sulla conferma del supplente di sostegno per l’anno scolastico 2025-26. Ma cosa succede se l’alunno si ritira o cambia scuola? Scopriamo insieme le dinamiche e le implicazioni per il personale docente coinvolto in questa complessa realtà. L'articolo Conferma del supplente di...

Nel question time del 3 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli insegnanti, è stata approfondita una tematica rilevante per il personale docente di sostegno. Un focus particolare è stato posto sul tema della continuità didattica nel caso di trasferimento dell’alunno e su cosa accade all’insegnante qualora l’alunno smetta di frequentare la scuola. L'articolo Conferma del supplente di sostegno per il 202526: cosa succede se l’alunno si ritira o cambia scuola. Pillole di Question Time . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Conferma supplente sostegno per il 2025/26: quando dare disponibilità, come avviene la nomina, vantaggi. RISPOSTE AI QUESITI - In questo articolo esploreremo le modalità di conferma per i supplenti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, analizzando come dare disponibilità, come avviene il processo di nomina e i vantaggi associati.

