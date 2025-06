Conferenza Unesco blitz al San Carlo di attivisti per il diritto all’abitare a Napoli | striscioni su facciata

Oggi il cuore di Napoli diventa palcoscenico di protesta, con attivisti per il diritto all’abitare che sorprendono durante la conferenza UNESCO al San Carlo. Con passione e determinazione, hanno innalzato striscioni per richiamare attenzione su uno dei temi più urgenti: lo sfratto e il diritto alla casa. Un gesto forte che scuote le coscienze e rinnova l’appello: è tempo di ascoltare e agire.

Tempo di lettura: 2 minuti Conferenza Unesco, blitz al San Carlo degli attivisti per il diritto all’abitare. Una trentina di persone è entrata nel Massimo napoletano, affacciandosi dal balcone della facciata principale. Hanno esposto striscioni con la scritta ‘Stop sfratti, no Unesco’, richiamandosi al vertice in corso a Castel Capuano. Altri manifestanti, alll’esterno, hanno srotolato lo striscione con la scritta ‘Resta abitante’. “ Oggi il Teatro San Carlo – recita un post social – è stato occupato da chi la casa non ce l’ha, mentre a Napoli si tiene il Forum Mondiale Unesco sul “patrimonio immateriale delle città””. 🔗 Leggi su Anteprima24.it