Confcommercio | Savignano da rilanciare

Un piano di accompagnamento straordinario per favorire il ripopolamento commerciale di Savignano, interventi per razionalizzare la viabilità sulla via Emilia, accrescere la sicurezza delle persone e dei luoghi, creare eventi anche nei mesi autunnali e invernali, ridurre la pressione tributaria e quella burocratica, prorogare la gratuità dell’occupazione su suolo pubblico a vantaggio dei pubblici esercizi. Sono solo alcune delle richieste del presidente di Confcommercio di Savignano Roberto Renzi e del responsabile territoriale Paolo Vangelista, insieme al consiglio direttivo. Qual è la situazione in centro storico a Savignano sul Rubicone? "Siamo in uno stato di piena desertificazione, soprattutto alla mattina nelle ore della spesa, il sabato mattina, il martedì con il mercato ambulante che ha perso l’afflusso di una volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it