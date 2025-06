Condividi foto di tuo figlio sui social? Rimangono per sempre in rete lo sharenting tra contraddizioni genitoriali e pericoli nascosti per i minori

Lo sharenting, ormai praticato da molti genitori, solleva importanti questioni tra il desiderio di condividere e la tutela della privacy dei propri figli. Se da un lato questa abitudine permette di celebrare i momenti più belli, dall’altro rischia di lasciare tracce indelebili sulla rete. Scopriamo insieme come bilanciare affetto e responsabilità in questo delicato equilibrio.

Lo sharenting, termine che nasce dalla fusione delle parole inglesi "Share" (condivisione) e "Parenting" (genitorialitĂ ), rappresenta la pratica sempre piĂą diffusa di condividere in modo frequente e continuativo informazioni sui minori attraverso i social media da parte di genitori e familiari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

