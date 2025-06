Condannato per aver spiato il telefono dell’ex | l’avvocato spiega perché è reato anche se conosci la password

In un caso che ha fatto discutere, la Corte di Cassazione ha ribadito che spiare il telefono di un ex partner costituisce reato, anche se si conosce la password. L’avvocato Giuseppe Di Palo spiega perché l’accesso non autorizzato alle chat WhatsApp è una violazione della privacy e può portare a conseguenze penali. Scopri i dettagli e le implicazioni legali di questa importante sentenza. Continua a leggere.

La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di ricorso di un uomo che era stato condannato per aver spiato le chat WhatsApp della sua ex ed estratto alcuni messaggi come prove da usare nella causa di separazione. L'avvocato Giuseppe Di Palo chiarisce quando leggere il telefono di un altro può costituire reato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Dà una testata alla ex dopo aver sfondato la porta, condannato per lesioni - Un uomo di Ancona è stato condannato per lesioni dopo aver aggredito la sua ex compagna. Con un comportamento violento e minaccioso, ha sfondato la porta di casa sua, infliggendole una testata che le ha causato gravi ferite, costringendola a ricorrere alle cure ospedaliere.

Segui queste discussioni su X

Confermata in Corte d'Appello la condanna civile a 20 anni di carcere per l'ufficiale Walter Biot che aveva spiato per i russi in cambio di denaro. Era già stato condannato a 29 anni dalla giustizia militare con sentenza definitiva. La sorte dei traditori. Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

TG 20.03.15 Barletta, condannato per aver spiato il cellulare della fidanzata infedele