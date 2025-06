Concorso per le scuole Svuota la carta l’IC Grassi premiato dall’Assessore Aquaro nella Giornata Mondiale dell’Ambiente

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassi” di Martina Franca ha ricevuto il prestigioso premio del concorso “Svuota la carta”, consegnato dall’Assessore Aquaro e Gianfrate. Un riconoscimento che premia l’impegno scolastico nella tutela ambientale, con un buono di 250 euro da utilizzare in materiale scolastico. Questo evento testimonia come le scuole possano fare la differenza nella cura del nostro pianeta.

Tarantini Time Quotidiano Oggi, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, all’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassi” di Martina Franca, l’Assessore all’Ambiente Francesco Aquaro, insieme all’Assessore Angelo Gianfrate, ha consegnato al dirigente scolastico professor Vincenzo Greco il premio del concorso “Svuota la carta”. Si tratta di un buono di 250 euro da spendere in materiale scolastico. Il concorso, che si è svolto lo scorso mese di maggio, ha visto impegnati gli istituti comprensivi cittadini “Chiarelli”, “Marconi”, “Giovanni XXIII”, oltre l’IC “Grassi” nel raccogliere il maggior quantitativo di carta da depositare in appositi cassonetti nell’arco di cinque giorni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Concorso per le scuole “Svuota la carta”, l’IC “Grassi premiato dall’Assessore Aquaro nella Giornata Mondiale dell’Ambiente

Le notizie più recenti da fonti esterne

naturAzioni compie 1 anno: l'evento del 3 dicembre e il concorso fotografico. Assessore Ferrari