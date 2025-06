Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici ecco le graduatorie AGGIORNATO con Toscana

Se sei interessato alle ultime novità sul concorso ordinario 2023 per dirigenti scolastici, sei nel posto giusto. Le graduatorie aggiornate, inclusa la Toscana, sono ora disponibili, mentre in Liguria si conclude la procedura con la pubblicazione online. Dopo la prova scritta del 30 ottobre 2024, le prove orali stanno procedendo rapidamente. Resta sintonizzato per tutte le news e aggiornamenti ufficiali su questa importante selezione.

Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 1942022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, ora sono in via di svolgimento le prove orali. In Liguria procedura conclusa e graduatoria online. L'articolo Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie AGGIORNATO con Toscana . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

