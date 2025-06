Concorso Formelle d’artista per Ater | le premiazioni

Un entusiasmante progetto che unisce passato e presente, valorizzando l’arte e le competenze trasversali delle nuove generazioni. Ieri, al Museo di Santa Caterina di Treviso, si sono svolte le premiazioni del concorso “Formelle d’artista per ATER”, un’iniziativa che riscopre una pratica artistica di metà Novecento per stimolare creatività, tradizione e innovazione tra i giovani talenti italiani. Un grande successo che apre nuove prospettive per il futuro dell’arte e della cultura.

