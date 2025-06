concorso enologico città del vino brindisi nel bastione san filippo

Dal cuore di Siena risuona un invito a scoprire le eccellenze del mondo vinicolo: tre giorni di passione, degustazioni e competizioni al Bastione San Filippo. La XXIII edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino a Brindisi nel suggestivo scenario della Fortezza segna un ritorno importante, confermando Siena come protagonista indiscussa nel panorama enologico internazionale. Un evento che celebra la qualità, l’innovazione e la tradizione del vino italiano, e che promette di lasciare il segno.

Tre giornate nel segno delle eccellenze vitivinicole. Da domani Enoteca Italiana Siena ospita la XXIII edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino e la location scelta è il Bastione San Filippo in Fortezza. "La riapertura, seppur temporanea per un evento privato, del Bastione per ospitare il Concorso è un segnale forte – afferma l’amministratore di Enoteca Italiana Siena, Elena D’Aquanno –: Siena è di nuovo protagonista del mondo del vino. Dopo anni, il ritorno del Concorso Città del Vino nella sua città d’origine dà lustro al territorio e testimonia la rinascita di Enoteca Italiana Siena come polo di eccellenza enologica". 🔗 Leggi su Lanazione.it