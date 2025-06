Concorso docenti secondaria PNRR2 | tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2 è finalmente in movimento: con il via libera del Ministero, le convocazioni stanno per partire, portando nuove speranze ai candidati. Dopo l’attesa, le commissioni sono pronte a convocare i candidati per la prova orale nelle classi di concorso e regioni interessate. Rimanete aggiornati: tutte le novità e le date saranno disponibili qui, per garantirvi un’informazione tempestiva e completa.

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2: tutte le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso per i docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n. 3059/2024, sta finalmente entrando nel vivo.

Seconda prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: si svolge il 12 Giugno, ecco l’Avviso del Ministero - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il Calendario della seconda prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti, che si svolgerà il 12 Giugno 2025. Ecco l'Avviso con le indicazioni del MIM in ... Scrive ticonsiglio.com

Concorso docenti PNRR2, accesso agli atti rinviato alla conclusione della procedura - Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 3959/2024: chiarimento dell'USR Umbria su richieste di accesso agli atti. Secondo orizzontescuola.it

Concorso Ordinario PNRR 2 - 2025: Come si individua la riposta corretta