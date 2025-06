Concorso comune di Roma 2025 il calendario delle prove di esame

Se sogni di entrare a far parte del Comune di Roma, il concorso 2025 rappresenta un’opportunità imperdibile: con oltre 35.000 domande già pervenute, la sfida sarà grande. Durante la recente seduta della commissione, sono state finalmente svelate le date delle prove, dal test preselettivo alle prove finali. Ecco tutto quello che devi sapere per prepararti al meglio e conquistare il tuo posto tra i futuri dipendenti capitolini.

Il Comune di Roma ha indetto un concorso per l'assunzione di 808 nuovi dipendenti e fino ad oggi sono state ricevute oltre 35mila domande. Nel corso di una seduta della Commissione Statuto e Innovazione Tecnologica, dedicata proprio al bando per le nuove assunzioni, sono state rese note le date delle prove: la preselettiva, la prova scritta e quella orale. Concorso comune di Roma 2025, cosa bisogna sapere. Le domande per partecipare al concorso indetto da Roma Capitale possono essere inviate fino alle 23.59 del 4 giugno 2025. Le prove che dovranno essere effettuate sono: le prove preselettive per tutti i concorsi si svolgeranno entro il mese di luglio, le prove scritte si svolgeranno entro la fine del mese di luglio, le prove orali si svolgeranno, invece, dopo l'estate.