concordato preventivo un tetto per i contribuenti più affidabili

Il nuovo decreto legislativo correttivo introduce un tetto alla proposta del fisco, riservato ai contribuenti più affidabili, modificando profondamente il panorama del concordato preventivo per le partite IVA nel biennio 2025-26. Questa rivoluzione normativa mira a incentivare la responsabilità fiscale, ma allo stesso tempo limita i benefici precedenti come il ravvedimento speciale. Scopriamo insieme quali sono le novità e come prepararsi al meglio per affrontare questa nuova fase.

Arriva un tetto alla proposta del fisco ma solo per i contribuenti più affidabili. E non basterà un avviso bonario per decadere dalla proposta. Sono le principali modifiche che ridisegnano i contorni del concordato preventivo per le partite Iva per il biennio 2025-26. Ma questa volta, diversamente dalla prima edizione, i contribuenti non potranno beneficiare del ravvedimento speciale sulle annualità precedenti. Il decreto legislativo correttivo del concordato è stato approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri, che ha varato anche il disegno di legge annuale per la concorrenza. Il testo, che tiene conto delle osservazioni arrivate da Camera e Senato, introduce alcune misure premiali che hanno l'obiettivo di far decollare il patto con il fisco che nella prima edizione raccolse solo 585mila adesioni, circa il 13% dei soggetti potenzialmente interessati (circa 4,5 milioni di contribuenti).