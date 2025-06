Conceicao Juventus ci sono possibilità di una permanenza in bianconero? Quell’aspetto che sarà decisivo | la rivelazione

Nel mondo del calcio, ogni dettaglio può fare la differenza. Chico Conceicao, l’esterno portoghese della Juventus, attira l’attenzione: ci sono possibilità di una sua permanenza in bianconero? Giovanni Albanese analizza i possibili scenari e gli aspetti decisivi per il suo futuro, che potrebbe dipendere anche dalla sua reazione alle sfide di questa stagione. Resta con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa interessante vicenda.

Conceicao Juventus, ci sono possibilità di una permanenza dell’esterno portoghese? Tutti gli aggiornamenti. Giovanni Albanese ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Chico Conceicao, esterno portoghese che partirà con la Juve al Mondiale per Club. Ma quale sarà il futuro del giocatore del Porto? PAROLE – « Non era contento con Thiago Motta e le panchine, così come non ha avuto molte possibilità con Tudor anche se il rapporto è poi cresciuto. La mia personale percezione è che ci siano delle valutazioni profonde, è arrivato con un prestito oneroso alto per chiudere il passaggio con una cifra intorno ai 30 milioni di euro che oggi la Juve potrebbe decidere di investire in altri ruoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, ci sono possibilità di una permanenza in bianconero? Quell’aspetto che sarà decisivo: la rivelazione

In questa notizia si parla di: Conceicao Juventus Sono Possibilità

Conceicao, Veiga e Kolo Muani: contro l’Udinese l’ultima con la Juventus allo Stadium | CM.IT - Domenica sera, lo Stadium ospiterà l'ultima partita casalinga della stagione contro l'Udinese, un match che potrebbe segnare la fine dell'avventura bianconera per alcuni calciatori.

Renato Veiga e Francisco Conceiçao sono stati convocati dalla Nazionale portoghese I due calciatori della Juventus prenderanno parte agli impegni delle final four di Nations League ? #Veiga #Conceicao #Juventus #NationsLeague Partecipa alla discussione

Only 2 of the top 11 Serie A teams are definitely keeping their coaches: Napoli: Conte Inter: Inzaghi Atalanta: Gasperini Juventus: Tudor Roma: Ranieri Fiorentina: Palladino Lazio: Baroni Milan: Conceicao Bologna: Italiano Como: Fabr Partecipa alla discussione

Juventus FRANCISCO CONCEIÇÃO canzone@juventus