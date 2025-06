Conceicao Juve arriva la rivelazione del giornalista | Credo che la cifra fissata per il portoghese sia eccessiva ma la Juve intende fare questo…

Il futuro di Francisco Conceicao alla Juventus è al centro di molteplici discussioni, con il giornalista Giovanni Guardalà che svela nuovi dettagli. La valutazione nell’ambiente bianconero si concentra sulla possibilità di trattenere l’esterno portoghese, nonostante le alte cifre richieste dal Porto. Mentre alcuni considerano eccessivo il costo, la Juventus intende comunque fare il massimo per convincere tutte le parti. La strategia della società potrebbe riservare sorprese nei prossimi giorni.

Conceicao Juve, la rivelazione del giornalista sul futuro dell’esterno, legato ai bianconeri fino a fine stagione, è incentrata su questo scenario. A Sky Sport 24, l’inviato Giovanni Guardalà si è espresso così a proposito del futuro di Francisco Conceicao alla Juve. Il portoghese dovrebbe fare ritorno al Porto al termine della stagione visto l’elevato riscatto. Tuttavia, i bianconeri hanno intenzione di trattare per strappare un prezzo ragionevole. PAROLE – « Credo che i 30 milioni fissati per il riscatto di Conceicao siano eccessivi, ma la Juve vorrà trattare». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, arriva la rivelazione del giornalista: «Credo che la cifra fissata per il portoghese sia eccessiva, ma la Juve intende fare questo…»

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

Se ne parla anche su altri siti

Fortuna? Sei Juventino! #Conceicao stana il giornalista tifoso