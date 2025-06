Conceicao a Sky | Futuro alla Juve? Non lo so ancora vediamo cosa può succedere Sul Portogallo…

Dopo la vittoria del Portogallo contro la Germania, Conceicao si apre sulle sue ambizioni future, spesso al centro delle speculazioni. L’esterno della Juventus, protagonista in campo e sui social, ha rilasciato dichiarazioni a Sky che alimentano il mistero sul suo possibile percorso in bianconero. La sua rete decisiva testimonia il suo talento, ma il futuro in Juventus resta ancora tutto da scrivere: le prossime settimane saranno decisive per chiarire il suo destino.

Conceicao a Sky dopo la vittoria del Portogallo contro la Germania: tutte le dichiarazioni dell’esterno della Juve. L’attaccante della Juve Conceicao ha parlato a Sky del suo possibile futuro in bianconero dopo la vittoria del Portogallo grazie anche a una sua bellissima rete. PAROLE – «So che mio papà aveva fatto tripletta. Io oggi ne ho fatto uno ma ho aiutato la squadra a vincere che era la cosa più importante. Abbiamo fatto una bella partita, prepariamo la partita per vincere. Non ho ancora parlato con papà ma so che sarà felice per me. Futuro alla Juve? Non lo so ancora, vediamo cosa può succedere, vediamo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao a Sky: «Futuro alla Juve? Non lo so ancora, vediamo cosa può succedere. Sul Portogallo…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan-Bologna, Conceiçao vs Italiano atto terzo: in palio c'è anche il futuro - Milan-Bologna, Conceição vs Italiano: atto terzo di una sfida che va oltre il campo. In palio c'è il futuro delle due squadre, entrambe alla ricerca di riscatto e contratti rinnovati.

Segui queste discussioni su X

Novità sul futuro di Conceição alla Juventus! Il prestito secco dal Porto si estende: sarà con i bianconeri anche per il Mondiale per Club. #juve #juventusnews24 #Conceicao #Juventus #franciscoconceicao #calciomercatojuve Tweet live su X

?#JoaoCosta: "Futuro di Conceicao? Comprendo la curiosità, ma credo che questo sia il momento di analizzare la partita di questa sera. Da domani si faranno bilanci e si parlerà del futuro". #MilanMonza #MPLive Tweet live su X

#Conceicao vuole rimanere alla #Juve: Jorge Mendes sul futuro di Chico