Con ‘La vita è adesso’ sono entrato in crisi Pensavo non fosse popolare c’erano troppe parole Poi è stato il disco più venduto in Italia | parla Claudio Baglioni

Claudio Baglioni, protagonista oggi a Roma, celebra i 40 anni di "La Vita è Adesso", il disco più venduto nella storia italiana. Un traguardo che ha sorpreso anche lui, inizialmente sottovalutando le parole e la popolarità. Ora, con iniziative discografiche ed editoriali, il cantautore rivive questa icona musicale che ha segnato generazioni. Preparatevi a scoprire come il sogno continua, perché "La Vita è Adesso" e il suo spirito sono più vivi che mai.

Claudio Baglioni, oggi giovedì 5 giugno in centro a Roma, ha presentato le due iniziative (uno discografico e l’altro editoriale) per la celebrazione dei 40 anni de “ La vita è adesso “, il disco più venduto di sempre in Italia con 4.5 milioni di copie fisiche e 27 settimane al vertice della classifica e la presenza ininterrotta per oltre un anno nelle prime posizioni. Nasce così “ La Vita è Adesso, Il Sogno è Sempre ”, in uscita venerdì 6 giugno. Legato al progetto ci sarà anche il Grand Tour “La vita è adesso” nel 2026, attraverso 40 tappe in tutta italia. Da fine giugno fino a settembre. Ci sarà un racconto, un diario di bordo, concerto dopo concerto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it