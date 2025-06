Con Inzaghi in Arabia 50 milioni | addio alla Juventus

Simone Inzaghi ha detto addio all’Inter, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera con un’offerta da 50 milioni di euro in Arabia Saudita. La mossa potrebbe rappresentare uno “sgarbo” alla Juventus, creando nuovi scenari nel calcio internazionale. Dopo quattro anni sulla panchina nerazzurra, il tecnico si prepara a una sfida diversa, lasciando alle spalle il passato e puntando verso interessanti opportunità esotiche. L’avventura che si prospetta sarà ricca di sorprese e colpi di scena.

Simone Inzaghi ha lasciato ufficialmente l’Inter, e nel suo futuro sembra esserci l’Arabia Saudita: attenzione allo “sgarbo” alla Juventus. Simone Inzaghi ha lasciato ufficialmente l’Inter, precisamente quattro anni dopo il suo debutto sulla panchina dei nerazzurri. Tante cose sono cambiate dal 3 giugno 2021 al 3 giugno 2025. Quello che appare certo, comunque, è il fatto che l’ex Lazio non sarà più l’allenatore dell’Inter in futuro, e la sua prossima squadra potrebbe essere l’araba Al-Hilal. Un club dalle possiiblità economiche veramente molto alte, ben più alte di quelle di un qualsiasi club italiano. 🔗 Leggi su Sportface.it

In Arabia Saudita sono convinti: il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal (20 milioni a stagione) - In Arabia Saudita sono convinti che il 1° giugno Simone Inzaghi firmerà per l’Al-Hilal, ricevendo 20 milioni di euro a stagione.

Oggi l'Inter e Inzaghi decidono se amarsi ancora o dirsi addio. Ma la vera domanda è: chi ci perderebbe di più? Inzaghi senza Marotta o Marotta senza Inzaghi? Il mondo Inter è diviso: ma dopo il tracollo col PSG il partito di chi vede il bicchiere dell'Inter mezzo Partecipa alla discussione

