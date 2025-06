Comune in due mesi oltre 110 mila euro di sanzioni alle strutture ricettive

Garantire un’offerta turistica sicura, trasparente e di qualità per residenti e visitatori. In soli due mesi, sono state comminate oltre 110 mila euro di sanzioni alle strutture ricettive non conformi, segno di un’azione decisa e rigorosa per tutelare il patrimonio turistico cittadino. La collaborazione tra le autorità evidenzia l’impegno del Comune nel mantenere standard elevati e nel promuovere un settore ricettivo responsabile e affidabile.

Prosegue l’attività di contrasto alle irregolarità nel settore ricettivo, avviata su precisa direttiva del Sindaco Enrico Trantino. Le Direzioni comunali del Turismo e della Polizia Municipale, in stretta sinergia, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio urbano al fine di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Comune, in due mesi oltre 110 mila euro di sanzioni alle strutture ricettive

In questa notizia si parla di: Comune Mesi Oltre Mila

Milano, sei classi inagibili da mesi nella scuola media: in 200 sotto Palazzo Marino. E ora il Comune si muove - Milano si mobilita per la scuola media Tiepolo: circa 200 tra genitori, professori e studenti hanno manifestato sotto Palazzo Marino per denunciare l'inagibilità di sei classi.

Imperia: oltre 22 mila multe nei primi quattro mesi del 2025, incassato più di un milione. I parcheggi blu fruttano 762 mila euro https://imperiapost.it/750482/imperia-oltre-22-mila-multe-nei-primi-quattro-mesi-del-2025-incassato-piu-di-un-milione-i-parcheggi-bl Partecipa alla discussione

Cade nell'autobus e viene ricoverato quasi 3 mesi per una frattura: riscarcito dalla Tua con oltre 23 mila euro https://ift.tt/f0SA5tI https://ift.tt/5SHNlEe Partecipa alla discussione

Catania: in due mesi oltre 110 mila euro di sanzioni alle strutture ricettive - Tra il 9 aprile e il 30 maggio 2025, la sezione tributi locali ha effettuato 450 accertamenti, redigendo 101 verbali. Riporta meridionews.it

Boom di incassi dai parcheggi a Varese: in due mesi oltre 800mila euro (oltre alle multe) - Tra stalli blu e strutture a pagamento, come il multipiano di via Sempione, i ricavi crescono: nei mesi di marzo e aprile 2025 Avt ha registrato oltre 819mila euro, con un aumento legato anche alla fi ... Scrive laprovinciadivarese.it

Passerella sulle Cassandre: oltre 11 mila passaggi in meno di due mesi - Una media di 200 passaggi al giorno, con punte di 800 il sabato e la domenica, e una netta maggioranza di pedoni, circa il 90%, rispetto ai ciclisti. Il successo riscosso dalla passerella sulle Cassan ... Secondo primalavaltellina.it

Corbetta, oltre 470 mila euro di bollette per il Comune. Il Sindaco chiede aiuto al Governo