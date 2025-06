Comune di Baronissi | giornata dell’Arte oggi giovedì 5 giugno Guest il rapper Yung Snapp

Preparati a vivere un giovedì all’insegna della creatività e del talento a Baronissi! Oggi, 5 giugno, Via Don Minzoni si trasformerà in un vibrante palcoscenico per la Giornata dell’Arte 2025, con performance di giovani artisti e studenti, culminando con l’energia travolgente del guest star Yung Snapp. Un’occasione imperdibile per celebrare la passione dei nostri giovani e riscoprire il valore dell’arte nella vita quotidiana. Non mancate!

Sarà una grande festa dei giovani la “Giornata dell’Arte 2025 a Baronissi”. Oggi, giovedì 5 giugno, Via Don Minzoni si trasforma in un palcoscenico di creatività, musica e talento per la Giornata dell’Arte 2025! A partire dalle ore 10:00, l’evento — a ingresso libero — animerà le strade di Baronissi con performance di giovani artisti e studenti dell’Istituto Margherita Hack, protagonisti assoluti di una giornata dedicata all’arte in tutte le sue forme. Organizzato con il patrocinio del Comune di Baronissi e in collaborazione con il Forum dei Giovani, l’evento ospiterà anche Yung Snapp, produttore e rapper napoletano, che ha conquistato la scena partenopea e nazionale: come pochi altri sa avvicinare il suo pubblico alla wave partenopea. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Comune di Baronissi: giornata dell’Arte oggi giovedì 5 giugno. Guest il rapper Yung Snapp

Leggi anche questi approfondimenti

Comune di Baronissi: Anna Petta: “Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone” - Nel comune di Baronissi, la sindaca Anna Petta esprime la sua ferma condanna contro i continui attacchi sessisti ricevuti dal consigliere Picarone.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Baronissi Arte , Tradizioni,Prodotti Tipici