comprare casa a Trento, e in particolare nel quartiere Piedicastello-Trento Nord, rappresenta la scelta preferita dagli acquirenti, come confermato dall’ultima analisi di Idealista. Questa zona, tra le più ambite della città, si distingue per il forte interesse e la domanda elevata, riflesso nell’indice di domanda relativa che evidenzia l’attrattiva di questa zona. Scopriamo insieme perché questo quartiere continua a essere il cuore pulsante del mercato immobiliare trentino.

Chi vuole comprare casa a Trento sceglie il quartiere Piedicastello-Trento Nord. È questo il risultato di un’analisi del mercato immobiliare della città capoluogo di provincia nel primo trimestre del 2025. A realizzarla è stato il portale Idealista che ha calcolato la pressione della domanda sull’offerta valutando tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. In questo modo è stato possibile ottenere l’indice di domanda relativa che permette a Piedicastello-Trento Nord di essere il quartiere più richiesto di Trento. Probabilmente i punti di forza di questa zona è la vicinanza con il Centro Storico, oltre al fatto che è uno dei quartieri più antichi della città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Trento, Piedicastello-Trento Nord zona più ambita

