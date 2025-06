Complotto per nascondere la malattia di Biden?

Tra sospetti e interrogativi, si apre un dibattito acceso sulla possibile copertura della salute di Biden. Un presunto complotto mira a nascondere i suoi reali condizioni mentali, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull'uso incostituzionale del potere presidenziale. È fondamentale approfondire questa vicenda per capire se si tratta di semplice gossip o di una crisi di fiducia nel sistema politico.

L'obiettivo è quello di verificare se vi sia stata una "cospirazione per ingannare l'opinione pubblica" sullo stato mentale di Biden e per esercitare in modo incostituzionale i poteri presidenziali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Complotto per nascondere la malattia di Biden?

