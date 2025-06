Como Suwarso su Fabregas | Abbiamo detto no all’Inter una società seria non insisterebbe

Il mondo del calcio è fatto di sogni, ma anche di decisioni difficili e rispettose. Come ha sottolineato il presidente del Como, Mirwan Suwarso, l’ipotesi di Cesc Fabregas all’Inter è stata ufficialmente declinata: un segnale di serietà e rispetto tra società sportive. In un panorama dove le voci si rincorrono, la chiarezza e la trasparenza restano le armi più preziose. E così, il futuro di Fabregas continua a scriversi lontano da Milano.

Tramite una nota ufficiale, il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha chiuso la porta al possibile passaggio di Cesc Fabregas sulla panchina dell'Inter. La nota di Suwarso su Fabregas. Ecco la dichiarazione di Suwarso: "Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell'Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che si rispettano a vicenda. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti per il nostro allenatore come fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto una società del calibro dell'Inter".