Como Suwarso chiude a Fabregas all’Inter | Comunicato il nostro rifiuto non mi aspetto che insistano

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha ufficialmente chiuso le porte alla trattativa con Cesc Fabregas per l'Inter, dichiarando il rifiuto definitivo e lasciando pochi dubbi sul futuro. La candidatura dell’ex Barcellona sembra ormai svanita, costringendo i nerazzurri a ripartire alla ricerca di un nuovo sostituto di Simone Inzaghi. La schermaglia di mercato si infiamma: chi sarà il prossimo protagonista di questa intricata sfida?

Le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, sulla chiusura della trattativa per portare Cesc Fabregas all’Inter. I dettagli. Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato a margine di un evento in corso a Londra. Il numero uno dei lariani ha definitivamente chiuso tutte le voci per un possibile approdo di Cesc Fabregas sulla panchina dell’ Inter. I nerazzurri dovranno così ricominciare la loro caccia al sostituto di Simone Inzaghi, ormai ufficialmente passato all’Al Hilal in Arabia Saudita. Di seguito le parole di Suwarso sullo spagnolo. LE PAROLE DEL PRESIDENTE – «Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due società che hanno rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Internews24.com