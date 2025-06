Como pavimentazione scivolosa in via Diaz | cadute tra i passanti

Una situazione di grave pericolo pubblico ha allarmato i residenti e commercianti di via Diaz a Como: una pavimentazione scivolosa ha causato diverse cadute tra passanti, creando tensione e preoccupazione. La presenza di una chiazza viscida ha reso l’area insicura, chiedendo interventi immediati per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale che le autorità agiscano prontamente per prevenire ulteriori incidenti e ripristinare la tranquillità nella zona.

Tensione oggi pomeriggio in via Diaz a Como, dove poco dopo le 18 è stato richiesto un intervento d’urgenza per una chiazza viscida sulla pavimentazione, che ha causato la caduta di diversi passanti. A segnalare la situazione è stata una catena di commercianti della zona, preoccupati per la. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, pavimentazione scivolosa in via Diaz: cadute tra i passanti

