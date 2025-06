Como il cellulare rubato sul treno geolocalizzato in ospedale | una denuncia

Un caso di furto si trasforma in esempio di efficienza della polizia grazie alla tecnologia. Quando un cellulare rubato è stato rintracciato e localizzato in un ospedale di Como, le forze dell'ordine hanno agito prontamente, recuperando e denunciando il responsabile. La geolocalizzazione si conferma uno strumento fondamentale nella lotta ai crimini, dimostrando come sia possibile combattere il reato anche in situazioni complesse come questa. La vicenda si conclude con un intervento efficace, restituendo sicurezza alla comunità.

Como, 5 giugno 2025 – Le hanno rubato il telefono cellulare, ma la polizia ha subito rintracciato e denunciato l’uomo che lo aveva con sé. È avvenuto ieri mattina, mercoledì 4 giugno, verso le 9.45, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata all'entrata principale dell' ospedale Valduce di Como in via Dante Alighieri. Geolocalizzato. Lì veniva segnalata la geolocalizzazione di un telefono cellulare rubato qualche ora prima sul treno Saronno-Como. Ad attendere i poliziotti c’era la proprietaria dello smartphone assieme al padre, che ha consentito agli agenti di interagire autonomamente con il gps del telefono, riuscendo così a individuarlo nelle immediate vicinanze di un tunisino di 34 anni, residente a Luisago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, il cellulare rubato sul treno geolocalizzato in ospedale: una denuncia

Segui queste discussioni su X

Una cosa inaccettabile del management dell'Inter: il non avere mai un nome per un allenatore all'infuori dell'Italia. Questo è INAUDITO da qualsiasi angolazione. Sei la seconda squadra d'Europa e hai scelte solo tra Como, Genoa e Parma? Con tutto il rispetto Tweet live su X

Visto che il @como non libera #Fabregas come segnalato da @DiMarzio. L'allenatore ancora non c'è. Borsino allenatori, ad oggi: Gasperini, Montella (è a Roma, può non voler dire nulla), Sarri, Hutter, Terzic, Xavi (vicino all'Al Ahli), Mancini, mister x. #ASRom Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

TRUCCO SE TI RUBANO L’IPHONE!