Como a rischio caos traffico | superata la soglia di esondazione si va verso la chiusura del girone

Il lago di Como ha superato la soglia di esondazione, un segnale d’allarme che mette a rischio il traffico e le attività della zona. Con il livello idrometrico ormai a 120,2 centimetri sopra zero, si prospetta la chiusura del girone: una misura necessaria per garantire la sicurezza di residenti e visitatori. La situazione richiede attenzione e tempestività: ecco cosa sta accadendo e come potrebbe evolversi questa emergenza.

Il lago di Como ha ufficialmente superato la soglia di esondazione. Lo conferma il rilevamento delle 11.30 di giovedì 5 giugno 2025: il livello idrometrico ha toccato quota 120,2 centimetri sopra lo zero, oltre la soglia stabilita di 120 cm. Già nelle scorse ore, l'acqua aveva invaso porzioni.

Lago di Como, superata la soglia di allarme: mancano pochi centimetri all'esondazione

Chiuso al traffico il ponte di San Michele: raggiunta la soglia di allerta, la corrente ora fa paura