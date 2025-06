Commento al Vangelo di oggi 5 giugno 2025 | Gv 1720-26

In questo giorno, il Vangelo di Giovanni ci invita a riflettere sulla profonda unità tra il Padre e il Figlio, e sulla nostra chiamata ad entrare in questa comunione d’amore. Gesù desidera che tutti noi contempliamo la sua gloria, condividendo con Lui l’eterno amore del Padre. È un’occasione preziosa per aprire il cuore alla presenza divina e rinnovare la nostra fede, confidando nella forza dell’amore che ci unisce a Cristo e tra di noi.

Meditiamo il Vangelo del 5 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 5 giugno 2025: Gv 17,20-26

Altre letture consigliate

Commento al Vangelo di oggi 13 maggio 2025: Gv 10,22-30 - Oggi, 13 maggio 2025, meditiamo il Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,22-30) in un Martedì della quarta settimana di Pasqua.

Segui queste discussioni su X

Domenica 8 giugno 2025 Pentecoste - anno C Commento al Vangelo: Gv 14,15-16.23-26 https://youtu.be/iKpXHsJa0nk?si=IT-8DPnaWjM0BL_d… #CommentoAlVangelo #SullaTuaParola #Vangelo Tweet live su X

Ora è il tempo di costruire relazioni e rapporti a partire dal sogno di Dio che è la Chiesa: comunità di fratelli e sorelle radunati nella tenerezza e nella franchezza nel Vangelo. @paolocurtaz Commento al #vangelodelladomenica: https://bit.ly/commento_1giu Tweet live su X

5 Giugno Vangelo del Giorno Commento Benedizione ? Liturgia della Parola