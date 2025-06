Comitato soddisfatto | Salvaguardare viabilità e urbanistica

Il Comitato di tutela zona stadio si impegna con passione per salvaguardare la viabilità e il patrimonio urbanistico, ascoltando con attenzione le osservazioni della Soprintendenza sul nuovo Stadio Sinigaglia. I residenti, uniti nel loro desiderio di preservare il carattere storico e architettonico del quartiere, dimostrano come la tutela del patrimonio possa diventare un esempio di cittadinanza attiva e consapevole. La loro iniziativa rappresenta un passo fondamentale per garantire un futuro armonioso e rispettoso delle radici culturali.

Le osservazioni della Soprintendenza sul nuovo Stadio Sinigaglia saranno certamente ben accolte dai residenti, che ad aprile si sono costituiti in un " Comitato di tutela zona stadio ", e mobilitati per sollecitare una maggiore attenzione alla tutela di un quartiere che è custode di opere architettoniche e artistiche legato al periodo Razionalista, di grande pregio e valore storico, realizzate e implementate nel tessuto urbanistico di quell'area, con un preciso equilibrio nel rispetto dei valori dell' estetica urbana del territorio. Un organismo spontaneo, privo di connotazioni politiche, che si è costituito con il preciso obiettivo di "salvaguardare l'integrità e la funzionalità dell' equilibrio urbano della viabilità della città di Como ", e in particolare attorno al nuovo tempio del calcio lariano.

