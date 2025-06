Comitati per la casa espongono striscioni dal balcone del San Carlo

I manifestanti chiedono un intervento urgente per tutelare le famiglie a rischio sfratto e preservare il diritto alla casa, portando all'attenzione dell'opinione pubblica le condizioni di emergenza abitativa a Napoli. Con coraggio e determinazione, i comitati per la casa esprimono il loro dissenso, sperando di sensibilizzare istituzioni e cittadini su una problematica che riguarda il futuro di molte persone e delle comunità locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una trentina di appartenenti ai comitati napoletani contro gli sfratti sono entrati nel Teatro San Carlo a Napoli affacciandosi dal balcone della facciata principale. Espongono striscioni con la scritta ‘ Stop sfratti, no Unesco ‘ riferendosi al vertice in corso a Castel Capuano. Altri manifestanti sono al di fuori del teatro esponendo lo striscione con la scritta ‘ Resta abitante’. I manifestanti chiedono un tavolo urgente con il sindaco. Al centro della discussione anche la riduzione degli alloggi che sono destinati ai residenti perché numerosi immobili sono ormai destinati ad uso turistico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Comitati per la casa espongono striscioni dal balcone del San Carlo

