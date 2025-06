Come vedere le semifinali di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al Roland Garros

Vivi l’emozione delle semifinali di Roland Garros, dove Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sfidano in un duello epico contro Djokovic e Alcaraz, riportando l’Italia nel cuore del tennis mondiale dopo 65 anni. Un giorno storico per il tennis italiano, arricchito anche dalle sfide femminili di Errani e Paolini. Resta con noi e segui passo passo questa giornata indimenticabile che consacrerà i nuovi protagonisti del grande slam parigino!

Prima Musetti contro Alcaraz, poi Sinner contro Djokovic. È il venerdì del tennis italiano che riporta due azzurri in semifinale a Parigi 65 anni dopo Pietrangeli e Sirola. Nella stessa giornata anche le semifinali del doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come vedere le semifinali di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al Roland Garros

Ecco quando scenderanno in campo Musetti e Sinner nelle semifinali del Roland Garros in programma ` : ? Musetti-Alcaraz: h 14:30 ? Sinner-Djokovic: non prima delle h 19:00 I match saranno visibili su Eurosport 1 e @discoveryplus Partecipa alla discussione

Per chi ama lo sport, sarà un giorno da ricordare. Ieri #Zverev ci ha fatto il solito regalo di buttare una partita e ci ritroviamo con due semifinali che entreranno nell'epica sportiva. Impossibile non sognare una finale #Sinner - #Musetti. #RolandGarros #RolandG Partecipa alla discussione

