Come sta Paola Egonu? Non gioca in Nations League | il calo di pressione il ruolo di riserva e la nuova titolare

Paola Egonu, stella indiscussa della nazionale di volley femminile, si trova in un momento di riflessione e strategia. Non presente in campo contro la Germania nella seconda giornata della Nations League, la sua assenza desta curiosità e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Il suo ruolo di riserva, pur temporaneo, sottolinea un nuovo capitolo nella sua carriera, che potrebbe segnare una svolta importante nel suo percorso professionale. Ma come sta davvero la campionessa veneta?

Paola Egonu non giocherà contro la Germania nella seconda partita della Nations League di volley femminile. L'opposto siede in panchina indossando la maglia di libero, dunque non verrà impiegata nella sfida contro le tedesche al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), dove ieri le Campionesse Olimpiche avevano sconfitto gli USA per 3-0 anche grazie alla prestazione della MVP dei Giochi di Parigi 2024. La bomber veneta ha accusato un repentino calo di pressione in allenamento, dovuto alle condizioni ambientali estreme (grande caldo e umidità elevata). La Federvolley aveva comunicato che la giocatrice aveva manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a quelle specifiche condizione e che la sua forma fisica sarebbe stata valutata nelle ore successive.

