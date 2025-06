Come si arriva dal centro di Londra a Wimbledon? Partendo da Trafalgar Square, puoi prendere la linea District o Circle verso Wimbledon Park. In circa 30-40 minuti, raggiungerai la stazione di Wimbledon, dalla quale è facile arrivare ai campi grazie a un breve tragitto a piedi o con i mezzi locali. Preparati a vivere una settimana di emozioni sportive indimenticabili!

Lunedì 30 giugno inizia il tabellone principale di Wimbledon 2025 con l’ingresso in campo dei big, da Carlos Alcaraz a Novak Djokovic, passando ovviamente per gli italiani Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Una settimana prima invece sarà già il turno dei primi turni di qualificazione. Una volta acquistati i biglietti per i Championships, come fare ad arrivare ai campi? Prendendo come punto di partenza la centralissima Trafalgar Squadre londinese, ecco le alternative fra autobus, metro e treni con relativi costi. Chi vuole, può arrivarci anche in bicicletta, a patto di essere disposto a pedalare per 58 minuti e quasi 17 chilometri. 🔗 Leggi su Lettera43.it