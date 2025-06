Come respira un serpente | l’apparato respiratorio dei rettili

Hai mai pensato a come un serpente riesca a respirare mentre ingoia prede enormi? L'apparato respiratorio dei rettili, e in particolare dei serpenti, è affascinante e adattato a queste sfide uniche. Con un solo polmone funzionante e una trachea mobile, questi affascinanti rettili dimostrano un ingegno evolutivo sorprendete. Scopriamo insieme i dettagli di questa straordinaria meccanica respiratoria e il modo in cui permette loro di sopravvivere in ambienti diversi. Continua a leggere...

I serpenti respirano attraverso i polmoni, ma il loro corpo è troppo sottile per poterne ospitare due. Ne hanno uno solo, quello destro, e hanno anche una trachea mobile che può essere usata come un boccaglio per respirare quando la bocca è impegnata a ingoiare enormi prede intere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

