Come parla un populista venerdì 6 giugno presentazione del libro di David Allegranti da Thisintegra

Venerdì 6 giugno alle 18:30, da Thisintegra, si terrà una presentazione imperdibile del nuovo libro di David Allegranti, "Come parla un populista. Donald Trump, i social media e i fatti alternativi". Un'occasione unica per scoprire come il linguaggio populista plasmi la politica moderna, manipolando le emozioni e reinventando la realtà. Un dibattito stimolante con esperti come Giulio Profeta e Giovanni Brunetti, che ci accompagnerà nel cuore delle strategie comunicative dei populisti. Non mancate!

🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - "Come parla un populista", venerdì 6 giugno presentazione del libro di David Allegranti da Thisintegra

