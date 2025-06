Com’è morto davvero Il dramma di Riccardo colpito dal taser della polizia | la clamorosa scoperta

Una tragica vicenda che ha scosso Pescara e l’intera comunità. Riccardo Zappone, giovane di 30 anni, è deceduto dopo essere stato colpito da un Taser durante un intervento di polizia. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa drammatica morte? L’autopsia ha rivelato che la causa è stata una “sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso”, lasciando aperti molti interrogativi sulla dinamica degli eventi.

Riccardo Zappone, il giovane di 30 anni deceduto a Pescara martedì scorso, è morto a causa di una "sommersione interna emorragica da trauma toracico chiuso". È questo l'esito emerso dall' autopsia eseguita nelle ultime ore su disposizione della Procura del capoluogo adriatico. In una nota ufficiale, la Procura ha sottolineato che l' uso del taser da parte della Polizia non avrebbe avuto alcun impatto causale sulla morte dell'uomo. L'esame medico-legale esclude dunque che l'arma a impulsi elettrici abbia contribuito in modo diretto al decesso. Le conclusioni sono state rese note dopo l'esame condotto dal professor Cristian D'Ovidio, medico legale dell' Università G.