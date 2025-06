Come la pipa gioiello de La trama fenicia è diventata uno dei personaggi principali del film

Se ti sei perso i trailer e le anteprime di Cannes, niente paura: il nuovo film di Wes Anderson, "La trama fenicia" (The Phoenician Scheme), sta già conquistando le platee con la sua irresistibile comicità noir. Al centro della scena c’è Anatole, un personaggio che, come una pipa gioiello, si rivela uno dei protagonisti più sorprendenti e memorabili del film. Scopriamo insieme come questa figura insolita diventa il cuore pulsante di una narrazione avvolta in bizzarria e intrighi.

Se per qualche motivo ti sono sfuggiti i trailer in rotazione costante su internet, le immagini della première al festival di Cannes o la locandina con Benicio Del Toro col sigaro tra le labbra nella vasca da bagno, la notizia è questa: è uscito un nuovo film di Wes Anderson. La trama fenicia ( The Phoenician Scheme ) è una black comedy di spionaggio tenuta insieme dalla tradizionale bizzarria fantastica di Anderson. Il personaggio di Anatole "Zsa-Zsa" Korda, interpretato da Del Toro, già sfuggito a vari tentativi di omicidio, cerca di portare a termine degli accordi finanziari per impadronirsi delle infrastrutture di Phoenicia, il Paese che dà il titolo al film.

Cosa riportano altre fonti

