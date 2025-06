Come gocce d’acqua la recensione | Un padre una figlia e la vita che cambia

Come gocce d'acqua, la recensione di Stefano Chiantini si immerge nella quiete emotiva di un padre e una figlia, rivelando come le sfide della vita possano trasformare profondamente le persone comuni. Un cinema che non si impone, ma che entra sottile e persistente nel cuore, offrendo riflessioni universali e senza tempo. Un racconto che...

Non è di certo un cinema sulla bocca di tutti quello di Stefano Chiantini. Scorre sottotraccia, un po’ ai margini del discorso critico come lo sono – ai margini – i protagonisti delle sue storie. Uomini e donne comuni dal vissuto caratteristico, che Chiantini mette di fronte a una prova difficile così da costringerli a un’evoluzione emotiva su cui comporre parabole universali – e quindi, per definizione, senza tempo – sulla vita e i suoi percorsi. Un cinema umano che da Isole a Una Madre, passando per Storie Sospese, Naufragi e Il Ritorno non intende smettere di emozionarci. In questo non fa eccezione l’ultimo lavoro di Chiantini, Come gocce d’acqua, dal 5 giugno al cinema con BiM Distribuzione, che come nei suoi precedenti lungometraggi ha nell’amore il filo conduttore del racconto. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Come gocce d’acqua, la recensione: Un padre, una figlia e la vita che cambia

In questa notizia si parla di: Vita Gocce Acqua Recensione

Come gocce d’acqua, la recensione: Un padre, una figlia e la vita che cambia - Non è di certo un cinema sulla bocca di tutti quello di Stefano Chiantini. Scorre sottotraccia, un po’ ai margini del discorso critico come lo sono – ai margini – i protagonisti delle sue storie. Uomi ... Scrive msn.com

Come gocce d’acqua: recensione del film di Stefano Chiantini - La recensione di Come gocce d'acqua, il film di Stefano Chiantini, inizialmente intitolato Supereroi, al cinema dal 5 giugno 2025 ... Come scrive cinematographe.it

Come gocce d’acqua, la recensione: Edoardo Pesce in una storia di riconciliazione padre-figlia - Dopo gli ottimi Una madre e Naufragi, Stefano Chiantini in Come gocce d’acqua esplora ancora una volta il territorio dei legami familiari e non rinuncia agli elementi della sua cifra stilistica: reali ... Scrive msn.com

Acqua Goccia e ti bevi l’Italia #2050 #sostenibilità #bereacqua #riscaldamentoglobale