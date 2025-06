Come fermare Jannik? So cosa aspettarmi la semifinale con lui è il palcoscenico migliore per me | l’eterno Djokovic prepara la sfida a Sinner

Tra sfide epiche e sogni di gloria, il Roland Garros 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia. Novak Djokovic, il maestro senza tempo, si avvicina alla semifinale con Jannik Sinner, pronto a dimostrare ancora una volta perché è considerato uno dei protagonisti più affascinanti del tennis mondiale. Ma come fermare l’inarrestabile Sinner? La risposta si nasconde nelle strategie, nella passione e nella tenacia di due campioni pronti a regalare uno spettacolo indimenticabile.

Avrà pure 38 anni, sarà pure il numero 6 al mondo, ma alla fine Novak Djokovic è di nuovo arrivato in fondo a un torneo dello Slam. Sarà il campione serbo a sfidare Jannik Sinner domani nella seconda semifinale del Roland Garros 2025 ( la prima è quella tra Alcaraz e Musetti ). C'è un modo per fermare Sinner? Djokovic pondera la risposta, ma dalle sue parole trapela un concetto chiaro: non vede l'ora di sfidare colui che nei fatti lo ha detronizzato, gli ha tolto lo scettro di numero 1 del tennis. D'altronde quando parla in conferenza stampa, ha appena battuto in rimonta Alex Zverev nei quarti di finale: 4-6, 6-3, 6-2, 6-4 in 3 ore e 20 minuti.